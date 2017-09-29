Москва, 29 сентября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Если давление на работу сервиса Telegram в России продолжится, то компания готова закрыть его, заявил 29 сентября основатель проекта Павел Дуров в собственном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Отдельные страны, включая Россию и Иран, по мнению Дурова, оказывают давление на компанию в связи с защитой конфиденциальности пользователей. Ранее Роскомнадзор призвал сотрудников компании и лично Дурова предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В Иране на этой неделе прокуратура возбудила уголовное дело против Дурова за распространение пользователями сервиса детской порнографии и экстремистской информации.

«Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», — сообщил Дуров.

Он пояснил, что прекращение работы Telegram в Иране и России не является критичным, так как в этих странах отсутствуют юридические лица компании. Правда, Дурова беспокоит возможный запрет посещения России, где живут его родители. «Но это малая цена относительно того, что поставлено на карту», — указывает предприниматель.

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В конце Дуров подчеркнул, что сохранит приверженность принципу защиты пользователей «на тех рынках, где уважают свободы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что Telegram может быть заблокирован в случае невыполнения российского законодательства. Он акцентировал внимание СМИ на том, что кроме Telegram должны беспокоиться создатели сервисов WhatsApp, Viber, Google, Facebook, так как все они подпадают под закон (пункт 4.1. статьи 10.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») из «пакета Яровой».