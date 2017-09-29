Барнаул, 29 сентября, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Усилия по развитию внутреннего туризма в России оказали положительное влияние на туристическую индустрию Алтайского края. Такой вывод можно сделать из официального отчёта регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу: количество туристов и экскурсантов, посетивших регион в летний период 2017 года (июнь — август), составило более 880 тысяч человек, что примерно на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай, Катунь

«Мы думаем, что такая тенденция сохранится до конца года: прирост составит 3−5% в сравнении с 2016 годом», — отметил начальник ведомства Юрий Захаров.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай. Туризм

Напомним, сфера туризма в Алтайском крае является одним из ключевых направлений его развития. Регион востребован туристами как место для оздоровительного, событийного, сельского и других видов туризма. В 2016 году Алтай посетили 2,05 млн человек (в 2014 году общий турпоток в Алтайском крае составил 1,64 млн человек, в 2015 году — 1,87 млн человек). Вместе с тем председатель правительства Алтайского края Александр Карлин не считает самоцелью наращивание турпотока.

«Цель — создание комфортных условий для отдыха. Мы уже столкнулись с тем, что спрос на санатории в Белокурихе превосходит предложения. Мы должны увеличивать количество мест приема, заниматься инфраструктурой и этим способствовать росту числа туристов, а не безудержной рекламой: «Давайте, приезжайте к нам». Сейчас отдых туристов в регионе обеспечивают 280 гостиниц, отелей, мотелей, хостелов, 43 санаторно-курортных учреждения, 180 сельских «зеленых» домов, 167 турбаз и организаций отдыха», — отметил губернатор.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай привлекает туристов природой и особым климатом

По его оценке, Алтайский край может единовременно принять 51 тыс. туристов.

Согласно и информации Алтайского управления по внешним связям, туризму и курортному делу, в 2017 году новые средства размещения были открыты на территориях Змеиногорского, Родинского, Романовского, Павловского, Завьяловского, Мамонтовского, Краснощековского и Быстроистокского районов. Также известно, что возобновил свою работу после реконструкции гостиничный комплекс на территории игорной зоны «Сибирская монета».

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай. Туман в горах

Там открыты детская игровая комната, spa-комплекс, тренажерный и бильярдные залы, спортивная площадка для занятия большим теннисом и волейболом, два летних бассейна с подогревом, а также уличная площадка для проведения концертных мероприятий.

На концертной площадке алтайского казино с июня по август проходил «Летний фестиваль музыки и солнца Altai Palace Fest: были организованы концерты звезд российской и мировой эстрады. Всего, включая посетителей казино, игорную зону за летний период посетили около 40 тысяч человек.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай — туристический регион

В Алтайском районе (территория парка-отеля «Ая») летний туристический сезон начался с ввода в эксплуатацию комплекса бассейнов, оборудованных современными технологиями очистки и подогрева воды. Их единовременная вместимость составляет до 3 тысяч отдыхающих.

Как и в предыдущие годы, наиболее посещаемыми местами отдыха и туризма на территории Алтайского края стали город-курорт федерального значения Белокуриха, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», озеро Ая и Алтайский район, Смоленский, Солонешенский районы, Горная Колывань, город Яровое, озера Завьяловского и Романовского районов.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская дорога

Основной точкой притяжения туристов стали искусственное озеро на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», а также сформировавшаяся вокруг него туристская инфраструктура: водные горки, детский надувной комплекс, теннисный корт, тир, спортивная площадка, прокат детских картов и водных велосипедов. За летний период «Бирюзовую Катунь» посетили около 250 тысяч человек.

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Также большой популярностью у туристов пользовались туристические объекты степной зоны края: соленые и горько-соленые озера в Завьяловском, Романовском, Егорьевском районах, а также в городах Яровое и Славгород. За день водные объекты там посещало более 10 тысяч отдыхающих единовременно.

В рамках формирования курортного субкластера «Белокуриха-2» этим летом начал работу историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», установлен ряд арт-объектов: «Пепелац», «Топор байкера» и другие. Кроме того, серпантинная дорога, оборудованная смотровыми площадками, ведущая к субкластеру, сама по себе является туристским магнитом. Ежедневно по ней проезжает более 500 автомобилей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская равнина

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«Росту турпотока в Алтайский край способствует и развитие придорожного сервиса в регионе. Когда я только начинал вникать в эту тему, около десяти лет назад, рынок придорожного сервиса развивался хаотично. Говорят, что и мир возник из тотального хаоса, но я в это, честно признаться, не верю. Мне больше подходит вариант, когда это случилось за шесть дней и строго по плану. Мы совместно с бизнесом и экспертами разработали и выложили в свободный доступ генеральную схему размещения объектов придорожного сервиса.

Предприниматели могут видеть, где и в каких объектах нуждается регион. А правительство Алтайского края берет на себя обязательства оперативно решать все вопросы, в том числе и связанные с землеотводом. По такому принципу, в частности, был создан придорожный сервис Большого Золотого кольца Алтая и Малого Золотого кольца Алтая. Шашлычные под открытым небом, отличавшиеся жуткой антисанитарией, сменили уютные и безопасные кафе и столовые. Просто нам стало понятно: если этот рынок не станет цивилизованным, никакого развития туризма в регионе не будет», — отметил алтайский губернатор Александр Карлин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай. Природа

Как уже сообщало ИА REGNUM, одним из факторов, серьезно сдерживающих развитие внутреннего туризма на Алтае, является дороговизна авиаперелетов. К примеру, чтобы в одиночку совершить поездку из Москвы в Барнаул и обратно, потребуется заплатить не менее 25 тысяч за билет. Туристам из Северной столицы такое путешествие обойдется дороже на 3—4 тысячи.