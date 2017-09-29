Москва, 29 сентября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. В России растет число суррогатных матерей — женщин, которые берут на себя функцию по вынашиванию ребенка за деньги, говорится в сообщении российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).

Корнелиу Баба. Младенец

По данным ассоциации, в 2015 году на 41% выросло число женщин, родивших по суррогатной технологии.

«В 2015-м переносом эмбрионов суррогатным матерям завершились 1539 циклов, в результате наступило 712 беременностей и 508 родов (на сроке от 22 недель)», — такие данные приводят специалисты РАРЧ.

Задержка в исследовании на два года связана с тем, что только к октябрю 2016 были закончены циклы, начатые в 2015 году.

«После этого мы до марта 2017 года обзванивали пациентов и собирали информацию, обрабатывали её и в сентябре сделали отчёт», — пояснили в РАРЧ. В организации отметили, что в других странах подготовка аналогичных данных может занимать до трех лет.

Генеральный директор Российской ассоциации «Народонаселение и развитие» (РАНиР), акушер-гинеколог Любовь Ерофеева пояснила, что суррогатное материнство — крайняя мера, к которой прибегают при невозможности завести ребенка другим путем.

«Суррогатное материнство, прежде всего, решает вопросы нестандартных пар, которые вышли из репродуктивного возраста. Например, таких семей, как Алла Пугачёва и Максим Галкин. Также оно помогает женщинам, у которых есть непреодолимые проблемы со здоровьем», — считает Ерофеева.

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В качестве проблемы использования суррогатного рождения детей эксперты указывают отсутствие в России законодательства. Член общественного совета при минздраве России, профессор Алексей Старченко сообщил, что суррогатное материнство в стране не запрещено, однако отсутствует закон, который подробно описывал бы правоотношения суррогатной мамы и генетических родителей.

«Первая проблема, с которой сталкиваются граждане: суррогатные мамы не отдают детей. По закону она вправе оставить их себе. Второе — это перемещение денежных средств. В любой момент такая сделка может быть расценена как продажа новорождённого, под ударом — суррогатная мать», — поясняет Старченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2017 года в Госдуму РФ был внесен законопроект о запрете суррогатного материнства. Автор документа, член Совета Федерации Антон Беляков, объяснил необходимость принятия запрета тем, что дешевизна и отсутствие законодательных ограничений сделали Россию одним из центров «репродуктивного туризма». Кроме того, во многих западных странах в том числе Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, отдельных штатах США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси), Франции, суррогатное материнство полностью запрещено.

В июле 2017 года комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовал отклонить законопроект Белякова. Первый заместитель главы думского комитета Ольга Окунева («Единая Россия») объяснила рекомендацию комитета тем, что в действующем законодательстве «прописаны и приняты» нормы, которые позволяют «этот вопрос урегулировать».