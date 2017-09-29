Пекин, 29 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 29 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6369 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта подешевела еще на 84 базисных пунктов, а цепочка ослаблений национальной валюты КНР составила пять дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В заявлении главного финансового регулятора КНР отмечается, что изменения курса не влекут последствий для темпов восстановления национальной экономики. В качестве причины продолжающегося ослабления юаня Пекин рассматривает финансовую активность третьих стран, пишет «Чжунго синьвэнь».

С данной позицией не согласны многие китайские экономисты, которые считают, что ослабление юаня вызвано растущим спросом китайских бизнесменов на иностранную валюту. Эксперты из США и Европы прогнозируют дальнейшее ослабление национальной валюты вплоть до отметки 6,7−6,8 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 28 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6285 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР продолжила цепочку ослаблений, вплотную приблизившись к отметке 6,63 юаня за американский доллар.