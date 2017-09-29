Весь мир, 23 декабря, 2006, 12:08 — ИА Регнум. Соперник московского "Спартака" по 1/16 финала Кубка УЕФА испанская "Сельта" пристально следит за развитием ситуации вокруг норвежского форварда лидера чемпионата Франции "Лиона" Джона Карью, сообщила вчера издающаяся в Виго газета La Voz de Galicia. Этот нападающий не имеет твердого места в основном составе своего клуба и не возражает против перехода. В числе претендентов на Карью, к примеру, недавно называли ЦСКА .

Как сообщает "Спорт-Экспресс", по данным Lа Voz de Galicia, "наибольшую настойчивость проявляет именно "Сельта".