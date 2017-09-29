Москва, 29 сентября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, в Москве начался отопительный сезон. Подача тепла началась в жилые дома и социальные объекты, сообщается на портале мэра Москвы.

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Позже Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) начнет подавать тепло на промышленные предприятия и в офисные здания.

МОЭК обсуживает в столице более 70 тысяч зданий, из них около 33 тысяч — жилые дома.

Перед началом отопительного сезона энергетики провели профилактику на объектах централизованной системы теплоснабжения. Было подготовлено около 15,6 тыс. км тепловых сетей и 10 тыс. 058 тепловых пунктов.

С началом отопительного сезона открывается горячая линия. По всем вопросам жители Москвы могут позвонить по телефону: 8 (495) 539-59-59 .

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил, что подача отопления в жилые дома начнётся уже вечером 28 сентября.

В соответствии с постановлением правительства отопление в квартиры подаётся после того, как среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится ниже 8 градусов.

Но, по словам Собянина, отопление начнут включать раньше, потому, что от москвичей поступает много жалоб на холод в квартирах.

Напомним, в 2016 году отопительный сезон начался 1 октября.

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