Вашингтон, 29 сентября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер призвал администрацию президента США Дональда Трампа признать независимость Иракского Курдистана, сообщает 29 сентября Kurdistan.ru.

Флаг Курдистана

«Исторический референдум о независимости Иракского Курдистана должен быть признан мировым сообществом. Я поддерживаю курдский народ, проживающий на севере Ирака», — отметил Шумер.

«Курды заслуживают получения независимости в самые кратчайшие сроки и правительство Соединенных Штатов должно этому способствовать», — добавил лидер Демократической партии в Сенате.

По мнению Шумера, вооруженные силы Иракского Курдистана самые верные союзники США в борьбе с терроризмом. Сенатор подчеркнул, что Вашингтон полагался и будет полагаться на пешмерга.

«Курды — крупнейший народ Ближнего Востока, не имеющий собственного государства, хотя они за него боролись долгие годы. Они продолжают получать пустые обещания, но настало время, чтобы их исполнить», — резюмирует политик.

Напомним, помимо Чака Шумера, независимость Иракского Курдистана поддержали два конгрессмена: Трент Фрэнкс и Элиот Энгель. Фрэнкс представил на обсуждение Палаты представителей законопроект с соответствующим содержанием.