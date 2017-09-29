Вашингтон, 29 сентября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Сенат США 28 сентября утвердил кандидатуру нового посла США в России, им стал бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Согласие на работу Хантсмана в Москве предварительно дали российские власти.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сам Хантсман в своем Twitter написал, что «с нетерпением ждет возможности присоединиться к команде американского посольства в Москве».

«Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Его российский коллега Анатолий Антонов, недавно утвержденный послом в США, пожелал Хантсману успехов в деле восстановления отношений между двумя странами.

Американскую миссию в России с 2014 года возглавлял Джон Теффт. Он уже покинул Москву. В МИД России отметили, что надеются на разрешение проблем, которые накопились в отношениях между двумя государствами.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» 19 июля заявил, что в Москве «прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое».

Слушания по утверждению Хантсмана на должность американского посла в России в комитете по международным отношениям сената США состоялись 19 сентября. В ходе слушаний Хантсман раскритиковал решение Москвы сократить дипломатический персонал США до 455 человек, назвав его «неудачным и вредным» для отношений между двумя странами. Президент США Дональд Трамп назначил Хантсмана послом 19 июля. Хантсман — наследник богатой семьи, последователь мормонской церкви и известный в Штатах политик. Его отец основал химическую корпорацию Huntsman Corporation.

2 марта 2017 года газета The Salt Lake Tribune опубликовала статью, в которой утверждалось, что Хантсман имеет бизнес-связи в России. Известно, что компания его отца работает в России с 2007 года.

Хантсман начинал свою политическую карьеру в качестве помощника первого советника президента Рональда Рейгана и никогда не скрывал, что он — большой поклонник Рейгана. До этого Хантсман отслужил мормонскую миссию в Тайване, а затем окончил Пенсильванский университет со степенью бакалавра по международной политике.

В годы президентства Джорджа Буша — старшего, Хантсман стал помощником секретаря в Управлении международной торговли США. Затем он был назначен послом США в Сингапуре (1992−1993). Губернатором Юты Хантсман стал в 2004 году, выиграв выборы с результатом 58%.

Переизбравшись на второй срок, Хантсман был вынужден совмещать работу губернатора с руководством предвыборным штабом кандидата в президенты от республиканцев Джона Маккейна. С 2009 по 2011 год был послом в Китае и запомнился скандалом: его заподозрили в подготовке антиправительственного переворота в стране. Вскоре он ушел в отставку, несмотря на то, что скандал удалось замять.

Хантсман — дальний родственник республиканца, кандидата в президенты США Митта Ромни. В 2012 году Хантсман собирался предложить свою кандидатуру партии на выборах, но снялся в пользу родственника, а его семья стала спонсировать кампанию Ромни.