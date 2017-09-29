Киев, 29 сентября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) направила Украина новый закон об образовании, заявил 28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает украинский телеканал «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, ранее Киев уже консультировался по поводу законопроекта «со многими зарубежными министрами иностранных дел». Как отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, закон об образовании будет рассмотрен Венецианской комиссией в течение одного-двух месяцев.

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Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу законопроект, вводящий новые стандарты в школьное образование страны. Так, украинские школьники будут учиться 12 лет, а обучение на иностранных языках с пятого класса будет запрещено для всех школ на Украине.

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Новый образовательный закон вызвал бурное обсуждение в мировой общественности, ряд стран Восточной Европы назвали его «дискриминационным». Против законопроекта выступили Греция, Польша, Венгрия, Молдавия, Румыния, Болгария и Россия.