Белокуриха, Алтайский край, 29 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Под Белокурихой, при исследовании места под строительство опоры ЛЭП для туркластера «Белокуриха-2», были найдены следы древнего захоронения. В археологическом плане эта местность является Terra incognita. Как сообщает biysk-ok.ru, работы велись близ улицы Центральной (бывшей Ульяновки) на участке общей площадью около 200 квадратных метров прямо посреди грунтовой дороги (как потом оказалось, она проходила непосредственно по курганной насыпи, а могильный курган тот момент его выдавала лишь небольшая гряда камней, виднеющаяся из-под земли на обочине дороги).

Пресс-служба АлтГУ Место археологических раскопок под Белокурихой

После геосканирования, которое позволило определить потенциально интересные для исследователей места, в ход пошли обычные лопаты. Всего в экспедицию входило 8 человек: помимо научных сотрудников Алтайского государственного университета (АлтГУ) — студенты и магистранты.

«Местные жители рассказали, что в советский период во время строительства овощехранилища, примерно метрах в 40 от нашего раскопа, была разрушена кромка берега реки и оттуда вываливались черепа, человеческие кости и древние артефакты», — отметил в интервью «Вестям» ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири Дмитрий Папин.

Во время раскопок под расчищенными валунами обнаружили могилу женщины, фрагменты украшений и посуды. По словам специалистов, судя по скромным предметам в захоронении, женщина была из небогатой семьи. Неподалеку от ее кургана в простых грунтовых могилах нашли останки еще четырех человек. Двоих детей — подростков и двух взрослых, предположительно, мужчины и женщины. Последнее погребение было потревожено еще в древности, кости одного из субъектов лежали не в анатомическом порядке.

Сопутствующих вещей почти не нашли, однако в культурном слое участка были обнаружены следы керамики, каменные орудия и бронзовые шила. Найденные останки будут переданы в кабинет антропологии АлтГУ для дальнейшего изучения.

«Это культура раннего железного века, примерно 6−4 века до нашей эры. Скифы. Они родственны носителям традиции пазырыкской культуры, обнаруженным во всемирно известных курганах из урочища Пазырык в Горном Алтае», — пояснил руководитель экспедиции Дмитрий Папин.

Он также напомнил, что пазырыкцы жили в основном на территории Горного Алтая в IV—III веках до н.э. Именно им принадлежат так называемые Царские курганы, где было найдено множество золотых украшений. К этой же культуре относится и принцесса Укока.

Читайте также: Археологический музей под открытым небом создают в Горном Алтае

«Территория близ археологического памятника Ульяновка-3 может таить в себе еще много следов древних культур. АО «Курорт Белокуриха» сейчас рассматривает вопрос помощи в археологических изысканиях и на следующий год. Если превратить археологические памятники на берегу Березовки в место, привлекательное для туристов, это даст двойной эффект — поможет в изучении истории наших мест, а также позволит увеличить турпоток. Но дело это — всех нас, и властей города-курорта, и его предпринимателей, не равнодушных к дальнейшему развитию Белокурихи», — отмечает biysk-ok.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придают большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Здесь будут возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек.

В текущем году в туркластере начали строить новый горнолыжный комплекс.