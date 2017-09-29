Москва, 29 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 28 сентября посетили закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в кинозале ГУМа. Как отметили законодатели, картина им понравилась.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Церемония

Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин сообщил, что многие депутаты поменяли свое мнение об императоре Николае II в лучшую сторону.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») отметила, что возмущения Поклонской необоснованны. По мнению зампреда, император показан в картине живым человеком, который смог устоять перед искушением и выбрал гражданский долг.

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов поделился, что фильм позволил ему увидеть Николая II с другой стороны, испытать чувство сострадания и сочувствия.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил, что фильм должно увидеть как можно большее количество людей.

«Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это «мракобесие» вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет», — отметил он.

В то же время глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов заявил, что фильм построен на ложных фактах и не имеет никакого отношения к историческим событиям.

Напомним, предпремьерный показ фильма «Матильда» уже прошел в ряде регионов. Во Владивостоке и Санкт-Петербурге показы прошли без происшествий, зрители отметили, что не увидели повода для скандала. В Новосибирске мероприятие сопровождалось акцией протеста противников картины, стоявших у кинозала с плакатами.