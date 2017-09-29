Дамаск, 29 сентября, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Российские саперы, оснащенные новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ, бронеавтомобилями «Тайфун» и «Рысь», приступили к «гуманитарному разминированию» сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.

Mil.ru Разминирование

«В первую очередь специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выполнении задач российские саперы применяют переносные искатели проводных линий управлений взрывными устройствами ПИПЛ, новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-ЗМ, а также радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие образцы.

За первые дни саперы уничтожили около 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, проверили 8 км дорог, 8 зданий и около 3 гектаров территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Дейр-эз-Зор три года находился в блокаде террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лишь в сентябре 2017 армия Сирии при поддержке ВКС РФ прорвала блокаду города.

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