Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Сахалинская область может лишиться 50% нефтегазовых денег, составляющих основу регионального бюджета. По данным источников СМИ, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в СРП — «Соглашение о разделе продукции», действующее на шельфе островного региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалин: Газовоз под погрузкой

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«Поправки могут вступить в силу уже 1 января 2018 года. Согласно им в федеральный бюджет будет отчисляться 75% всех налоговых поступлений от нефтегазовых проектов на острове. В бюджете региона будет оставаться только 25%. В настоящее время распределение обратное: 25% на 75% в пользу регионального бюджета», — сообщил источник журнала «Нефть и капитал».

По данным источника, сумма, которая со следующего года будет уходить в федеральный бюджет, составляет около 50 млрд рублей. «И это — почти половина бюджета области», — добавил источник.

Другие источники СМИ в правительстве РФ сообщили, что поправки в СРП готовятся по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Сообщают, что именно Трутнев поручил Минфину РФ перераспределить 50% доли Сахалина в пользу «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона», для докапитализации этой организации.

Между тем в самом Фонде по состоянию на сентябрь 2017 года остатки на счетах составляют 20,5 млрд рублей — на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья».

Пересмотр СРП действительно обсуждается и возможен. Источник, близкий к правительству Сахалинской области, уточняет, что говорить о конкретной сумме, которую может потерять регион, пока рано. Готовых нормативных актов никто не видел. Однако известно, что вопрос этот уже рассматривался, например, в формате круглых столов в федеральных органах власти. Неясно также, о каких конкретно соглашениях идет речь: по «Сахалину-1», «Сахалину-2» или о двух этих проектах одновременно. Грубый расчет — потеря 50 миллиардов рублей, что является половиной прогнозируемого бюджета области на 2018 год, сообщило региональное ИА «Сахалин. Инфо».

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«Поскольку на рынке углеводородов сейчас ситуация нестабильная, мы понимаем, что происходит. Даже нынешняя цена на нефть — 55−56 долларов за баррель — очень приятная для нас цена. Мы задаем вопрос — это тренд или сезонная цена? Нам никто не может ответить на этот вопрос. Поэтому прогнозировать, что будет в первом квартале, никто не может. А цена может качнуться вниз, соответственно, доллар вырастет, но и вверх поползти. Поэтому, сколько мы получим в следующем году налогов, пока прогнозируем из средней цены. Точного прогноза никто не знает. Но порядка 50 млрд рублей мы потеряем. Я считаю, что когда такие предложения звучат, они, наверное, имеют место, поскольку регион обеспеченный, но надо при этом смотреть структуру доходов и расходов. А у нас в структуре доходов — более 70% нефтегазовые. Но даже если и оптимизировать расходы, это не произойдет за три месяца. Нам придется не выплачивать зарплату, сокращать людей или приостанавливать льготы, которые были приняты раньше? Я думаю, что это будет просто социальный взрыв. Вопрос не проработан, и не знаю, насколько будет привлекаться регион для его проработки, но теоретически участия нашего региона для принятия решения не требуется. Поэтому мы, мягко говоря, удивлены», — добавил источник ИА «Сахалин.Инфо».

Сокращение бюджета Сахалинской области на такую, по выражению островных журналистов, «катастрофическую сумму», приведет к сокращению зарплат в соцсфере, к сокращениям бюджетников.

Между тем Сахалин уже отдавал свои деньги в федеральные структуры — более 50 млрд рублей было выведено в Корпорацию по развитию Дальнего Востока.

Бюджет на три предстоящих года предрекает региону постепенное обнищание.

Если информация о пересмотре СРП верна, то это означает крушение всех планов региона на долгосрочный период.

В островных СМИ немедленно вспомнили визит на острова премьера РФ Дмитрия Медведева и обещавшую перед выборами островитянам «золотые горы» «Единую Россию».

В минфине Сахалинской области от комментариев отказались.

Первый заместитель министра финансов региона Ирина Михеева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в настоящее время не готова отвечать на вопрос о возможных последствиях принятия поправок в СРП.

Помощник депутата Государственной думы РФ на Сахалине Галина Подойникова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM не скрывала эмоций.

«Почему — Сахалин?! На Сахалине все проблемы решены? Да, регион достаточно зарабатывает. Но и проблем у него больше, чем у других. В первую очередь это транспортная недоступность. Эту проблему необходимо решать, в противном случае все наши программы и планы — пустой звук. На все это нужны деньги. У нас не хватает буквально всего — школ, садиков, учреждений для инвалидов, проблемы в медицине, да где только их нет! Президент говорит — «нужно спрашивать мнение людей». И вдруг мы утром узнаем вот такую новость! Нас спросили? Сахалину готовят нищету!» — высказалась Подойникова.

Между тем в бизнес-структурах, из числа резидентов свободного порта Владивосток, новость приветствуют.

«Нужно развивать весь Дальний Восток. Перераспределение средств — это нормально. У нас много проектов по всему региону, есть в планах строительство портов — тут все не очень здорово выглядит. Много проектов, их нужно реализовывать», — поделился мнением сотрудник крупной российской компании, пожелавший остаться неназванным.

Между тем общественные и политические организации Сахалина говорят о начале сбора подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину.

В социальных сетях островного региона с утра — взрыв эмоций.

«Единая Россия» превращает процветающий регион в пустыню. Вот и сказочке конец».

«Да по сути наши власти отдали/подарили наши деньги. Всё. Это — всё. Они же докладывают про з/п в 60−70 тыс., про построенные соцобъекты, про массовое строительство жилья (а при этом умалчивают, что они картонные), показывают дома (аварийные), занавешанные «фасадом», то есть по всем направлениям показывают, что «живём в Эмиратах». Конечно, после приезда сюда на днях Медведева и свиты они то же самое доложили президенту и проинформировали профильные ведомства. Общая картина в Москве про Сахалин, благодаря нашим «писателям и художникам», нормальная и как тут не забрать?»

«Где все эти представители региона в Москве? В Совфеде РФ, в Госдуме?! Они сейчас должны рубахи на груди рвать, кричать, орать: «Это наша земля, не отдадим!» Если они не способны этого сделать, не способны защитить интересы региона на федеральном уровне, они вообще не нужны!» — подобные комментарии оставляют сахалинцы в социальных сетях.

Отметим, что Сахалинская область — единственный на Дальнем Востоке регион, не имеющий кредитных долгов перед коммерческими банками и перед федеральным бюджетом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года минфин Сахалина, отчитываясь перед депутатами Облдумы, констатировал, что региональный бюджет теряет доходы от нефтегазового сектора: с каждым годом денег поступает все меньше.

В 2016 году поступления составили 93 миллиарда, в 2015-м — 169. В 2018 году от нефтяников и газовиков Сахалинская область рассчитывает получить лишь 36 миллиардов рублей. Это меньше, чем в 2012 году, когда от основной отрасли региональный бюджет получил 37 миллиардов.

Доходы Сахалинского бюджета в 2017 году составили 105,3 млрд рублей, расходы — 120,3 млрд, дефицит — более 14 млрд рублей.

В 2016 году бюджет Сахалинской области потратил на меры социальной поддержки 11 млрд рублей. Это на 400 млн больше, чем в 2015 году. При этом численность населения региона недотягивает до отметки 500 тыс. человек.

В 2017 году размер социальной помощи увеличился на 200 млн рублей.

По оценкам правительства региона, на каждую сахалинскую семью в 2016 году приходилось 80,9 тыс. рублей соцпомощи.

В апреле депутаты Сахалинской областной думы приняли закон, отменивший выплаты детям до трех лет и беременным на полноценное питание. Власти намеревались таким образом сэкономить 200 млн рублей. Нововведение вызвало бурные протесты населения. Люди выходили на площадь с плакатами «Хочу рожать, а не думу содержать». Власти были вынуждены пособия вернуть.