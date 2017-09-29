Как жить будем дальше? В Госдуму внесён ряд важных вопросов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Трещина между Испанией и Каталонией: Россия и Китай создают у себя сайты каталонских сепаратистов?
- По новому правилу: в ГД ожидают проект федерального бюджета на 2018−2020 гг.
- Потехе час: в России предлагают сократить новогодние каникулы и ввести новые выходные;
- Сколько с кого: Госдума обсудит местное самообложение;
- «Есть миллиарды на Крым, а на полицейских нет»: тюменцы пишут президенту.