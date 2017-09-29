Мехико, 29 сентября, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Жертвами землетрясения в Мексике стали, по меньшей мере, 400 человек, доверие граждан к правительству подорвано, пишет 28 сентября Die Tagesschau.

Землетрясение

Жители обвиняют правительство и строительные компании в том, что они халатно относятся к возведению зданий в стране, которая находится в одной из самых активных сейсмических зон.

Отмечается, что у тысячи построек, включая сотни школ, после происшествия образовались глубокие трещины и впадины в стенах, часть зданий обрушена на землю.

Мексиканские архитекторы утверждают, что «сейчас пал свет на то, что большинство зданий в стране не соответствуют нормам безопасности», а именно: бетонные фундаменты многих зданий недостаточно глубоко закопаны в землю, на некоторых отсутствуют опорные столбы.

Они считают, что ответственные за возведение многих домов или муниципальных учреждений, сильно поврежденных в ходе землетрясений в связи с ненадежной конструкцией, должны быть привлечены к ответственности, потому как многие строительные компании стараются сэкономить на строительных материалах, добавляет издание.

Напомним, мощный подземный толчок в Мексике был зафиксирован 19 сентября. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 49 км от города Пуэбла-де-Сарагоса (Мексика) и в 120 км от столицы Мехико.

Как сообщало ИА REGNUM, данное происшествие выпало на годовщину «худшего землетрясения» в истории Мексики в 1985 году, в результате которого погибли 10 тыс. человек.