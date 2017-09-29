Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2017, 06:37 — ИА Регнум. На Сахалине жителям населённых пунктов Хоэ и Танги после жалобы в адрес губернатора Олега Кожемяко организовали поставку дров. Расходы на транспортировку топлива взяли на себя местные власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дрова в печи

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По словам и.о. первого замглавы Александровск-Сахалинского Сергея Лазутина, начиная с 23 сентября ежедневно в сёла Хоэ и Танги направляются по две машины с дровами. Цена вопроса — от 1,2 тыс до 1,6 тыс. рублей за кубометр топлива. Транспортировку в 220 км оплачивает муниципалитет.

«В ближайшее время обеспечим топливом всех нуждающихся», — заявил Лазутин.

Он также добавил, что в скором времени будет проведён конкурс, победитель которого займётся поставкой дров в сёла на постоянной основе.

Отметим, что 14 сентября состоялась «прямая линия» с губернатором Сахалинской области, в ходе которой жители сёл Хоэ и Танги пожаловались на чиновников, не организовавших заготовку и доставку дров. Выяснилось, что судебные инстанции «прикрыли» местную лесосеку, а власти не позаботились о том, чтобы найти другую. В итоге с наступлением холодов людям было нечем топить печи.