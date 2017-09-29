Токио, 29 сентября, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял участие в торжествах, связанных с предстоящим празднованием Дня образования КНР, сообщает 28 сентября агентство «Синьхуа».

En.kremlin.ru Синдзо Абэ

Церемония состоялась за день до празднования 45-й годовщины нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией.

Посол Китая в Японии Чен Юнхуа озвучил на церемонии достижения, которых добился Китай за последние годы в области экономического развития и других сферах. Он отметил, что эти достижения заставляют «каждого китайца ощущать гордость».

Говоря об отношениях между Китаем и Японией, он отметил серьезные улучшения, однако, по его мнению, есть чувствительные и сложные моменты, которые еще не разрешены.

Он выразил надежду, что стороны смогут сфокусироваться в долгосрочной перспективе на вопросах безопасности в двусторонних отношениях, а также на претворении в жизнь договоренностей, достигнутых за предыдущие годы.

В свою очередь, Синдзо Абэ отметил, что сотрудничество между Японией и Китаем важно не только для самих стран, но также играет важную роль в обеспечении мира и процветании в Азии и по всему миру.

Он также заявил, что желает приложить все возможные усилия во имя развития стратегических взаимовыгодных отношений между государствами.

Всего в церемонии приняло участие порядка 2 тыс. человек, включая правительственных чиновников, законодателей, представителей дружественных групп, китайцев, живущих за рубежом и работников китайских предприятий среди прочих.

Напомним, что отношения между Японией и Китаем являются крайне непростым вопросом. Он осложняется как историческими претензиями и счетами, так и геополитическими.