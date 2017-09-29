Санкт-Петербург, 29 сентября, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над испанским «Реал Сосьедад» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

«Зенит» вышел вперёд уже на пятой минуте матча. Ошибкой защитников воспользовался аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони.

На 20-й минуте Александр Кокорин отправил мяч в пустые ворота после того, как вратарь соперника неудачно сыграл на выходе.

На 41-й минуте гости смогли отыграть один гол. Диего Льоренте пробил головой точно в угол после навеса с фланга Серхио Каналеса.

На 60-й минуте матча Кокорин оформил дубль, пробив головой после подачи Бранислава Ивановича, и установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, после двух туров «Зенит» набрал шесть очков и единолично лидирует в группе. У «Реал Сосьедад» три очка, также как у норвежского «Русенборга», обыгравшего в домашнем матче македонский «Вардар» — 3:1.

Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде против «Русенборга». Матч состоится 19 октября.