«Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы
Санкт-Петербург, 29 сентября, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над испанским «Реал Сосьедад» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
«Зенит» вышел вперёд уже на пятой минуте матча. Ошибкой защитников воспользовался аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони.
На 20-й минуте Александр Кокорин отправил мяч в пустые ворота после того, как вратарь соперника неудачно сыграл на выходе.
На 41-й минуте гости смогли отыграть один гол. Диего Льоренте пробил головой точно в угол после навеса с фланга Серхио Каналеса.
На 60-й минуте матча Кокорин оформил дубль, пробив головой после подачи Бранислава Ивановича, и установил окончательный счёт в матче.
Таким образом, после двух туров «Зенит» набрал шесть очков и единолично лидирует в группе. У «Реал Сосьедад» три очка, также как у норвежского «Русенборга», обыгравшего в домашнем матче македонский «Вардар» — 3:1.
Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде против «Русенборга». Матч состоится 19 октября.