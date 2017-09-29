Берлин, 29 сентября, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель положительно отнеслась к предложениям президента Франции Эммануэля Макрона по реформированию ЕС, пишет 28 сентября Die Tagesschau.

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Главы обеих стран провели официальную встречу в Таллине 28 сентября накануне саммита лидеров стран Евросоюза по вопросам цифровых технологий.

Меркель считает, что «речь Макрона, как и речь председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, позитивно повлияет на будущее ЕС».

Она отметила, существует «высокая степень соответствия» планов Германии и Франции касательно будущего Евросоюза.

Канцлер высоко оценила предложение французского президента по расширению совместных действий в сфере оборонной и миграционной политики.

Напомним, президент Франции выступил 26 сентября в Парижском университете Сорбонна и предложил создать в рамках ЕС единый бюджет для стран еврозоны, общеевропейское агентство по предоставлению убежища беженцам, совместную пограничную службу и общую оборонную стратегию.