Барселона, Испания, 29 сентября, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Референдум в Каталонии уже не остановить, он пройдет 1 октября, пишет 28 сентября Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

По указу центрального правительства в Мадриде в Каталонии в очередной раз были изъяты принадлежности для проведения референдума: 2,5 млн избирательных бюллетеней и 100 урн.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемонт отмечает, что на сегодняшний день в связи с действиями Мадрида «избиратели настроены еще решительней, чем 15 дней назад».

«Несмотря на все обстоятельства, наши возможности стали еще сильнее: мобилизация избирателей проходит по всей Каталонии, — отмечает он. — В ответ на действия центрального правительства мы никогда не прибегнем к применению силы. Это не вариант для Каталонии».

Отмечается, что по всему региону на акции протеста выходят люди разных возрастов, 27 сентября в Барселоне против позиции Мадрида бастовали школьники и студенты.

Напомним, 1 октября в Каталонии должен состояться референдум, в ходе которого голосующие должны ответить, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Испании своего согласия на проведение референдума не дало.