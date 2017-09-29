Якутск, 29 сентября, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес в Якутии в полной мере оценил выравнивание энерготарифов, и теперь просит снизить стоимость газа. Среди проблем предпринимателей республики, которые остались пока нерешёнными, также обилие незарегистрированных и непроверяемых конкурентов, а также проблемы с транспортировкой товаров и отсутствием инфраструктуры, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат регионального Госсобрания, лидер регионального отделения ЛДПР и владелец ИП Гаврил Парахин.

Uyban Бизнес-центр. Якутск

«В республике нужно ужесточить контроль за нелегальным бизнесом, — уверен парламентарий. — Видно уже движение в этом направлении, но по-прежнему каждый третий магазин, баня, гостиница, хостел — нелегальны, и очень обидно за предпринимателей, которые вкладывают свою душу, жизнь в развитие своего бизнеса, пытаются правильно работать. А наши власти, наши надзорные органы почему-то проверяют их, потому что они есть в базе данных как предприниматели, а не проверяют тех, у кого не оформлены ни земля, ни строения, ни бизнес, ни услуги этого бизнеса. Это самое страшное».

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Другой проблемой бизнеса депутат называет отсутствие ему скидок на плохую инфраструктуру, трудности и дороговизну транспортировки, необходимость поставлять товары в условиях северного завоза.

«Большая поддержка — выравнивание энерготарифов, это серьезная статья расходов, которая существенно уменьшилась. Но и другие меры должны быть. Если льготы появятся еще и по налогам, то будет просто замечательно. Потому что сравнивать предпринимательство в Якутске с предпринимательством в центральных регионах России не стоит. Транспортная схема, доставка — дорого и долго. Мой северный завоз: каждый день в городах нашей страны грузятся машины, чтобы я до декабря включительно мог торговать, чтобы товары в отдалённых регионах были в наличии. Эти же товары Благовещенск может заказать в любой момент по железной дороге. А я заранее вынужден покупать разово в 3−4 раза больше, это недозарабатывание средств, кредиты, проценты, и я не могу установить больше накрутку, потому что это отразится на покупательской способности. Вот такие вещи, на которые не обращают внимание чиновники наверху, в Москве. Отношение к бизнесу именно в нашем регионе, тему ТОРов и льгот, выравнивания энерготарифов надо развивать, но не для определённых видов услуг, а массово, для всех. Тем, кто готов и хочет здесь работать, им нужно создать более комфортные, отдельные условия», — уверен Гаврил Парахин.

Он также говорит о наличии кадровой проблемы в Якутии, констатируя, что людей, которые готовы работать за хорошие деньги с горящими глазами в регионе катастрофически не хватает. «Приходится заманивать зарплатой людей из других регионов, но на такие условия едут очень неохотно. Не хватает человеческого капитала, нет людей, которые с живыми глазами хотели бы работать», — отмечает депутат, признаваясь, что своего заместителя в компанию был вынужден приглашать из Краснодарского края.

По его мнению, эти и другие проблемы предпринимателей для того, чтобы они решались, недостаточно поднимать раз в год, как это пока происходит в республике.

«Надо индивидуально, комплексно подходить к решению проблем предпринимателей, и собирать их вместе хотя бы раз-два в квартал, с участием главы региона и председателя правительства, — пояснил депутат. — Это должно быть не так редко, и более глобально, расширенно, и принятые решения нужно сразу фиксировать и четко исполнять на следующий день. А у нас получается каждый сам по себе. Если проблемой, обращением сразу не занялись, то проблема становится запущенной, ее сложнее дальше разгребать, это все нарастает большим комом и становится сложно. Так нельзя, мне кажется».

Гаврил Парахин также говорит о том, что предпринимательскому сообществу очень важно решение проблемы дорогого газа и признаётся, что чувствует: до этого дело всё-таки дойдёт. «А если не дойдёт… Мы понимаем прекрасно, от кого это зависит. От братьев дагестанцев, которые привязаны к Аркадию Дворковичу (зампредседателя правительства РФ — прим. ИА REGNUM ), к его жене. Газ очень дорогой, и это будет серьёзная подоплёка для предпринимательства. А если эти тарифы еще и для всех жителей снизят, то это будет здорово», — констатировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист и политолог республики Виталий Обедин считает причиной расцвета теневого сектора в предпринимательской сфере отношение к бизнесу чиновников и продолжающиеся избыточные проверки со стороны надзорных органов.

«Нужно «просто» создать условия, при которых работа в сфере малого и среднего бизнеса не будет напоминать процесс из известных немецких фильмов. Беда в том, что вот именно с этим «просто» в нашей стране (и в отдельно взятой республике) упорно не выходит. Бизнес у нас до сих это не право, это привилегия, которую ты получаешь с важного кивка чиновников: ладно, мол, трудись. Пока. Именно поэтому в последние годы — натуральный расцвет теневого сектора», — отмечал эксперт.