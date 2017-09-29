Берлин, 29 сентября, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Поздравление от американского президента Дональда Трампа в связи с победой на выборах получила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил представитель германского правительства Штеффен Зайберт, пишет газета Zeit.

White House Ангела Меркель и Дональд Трамп

Зайберт уточнил, что Трамп поздравил Меркель по телефону. Еще одной темой переговоров стал северокорейский вопрос, в связи с которым немецкий политик сказала о необходимости использовать «все средства для мирного урегулирования конфликта».

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Напомним, 24 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В ходе голосования в бундестаг избраны 709 депутатов.

Возглавляемая Меркель фракция ХДС/ХСС набрала 32,93%. Эти депутаты получили 34,70% мест в бундестаге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил Меркель 26 сентября.