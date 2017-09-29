Меркель получила от Трампа поздравление с победой на выборах
Берлин, 29 сентября, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Поздравление от американского президента Дональда Трампа в связи с победой на выборах получила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил представитель германского правительства Штеффен Зайберт, пишет газета Zeit.
Зайберт уточнил, что Трамп поздравил Меркель по телефону. Еще одной темой переговоров стал северокорейский вопрос, в связи с которым немецкий политик сказала о необходимости использовать «все средства для мирного урегулирования конфликта».
Читайте также: Против КНДР — жестко и вместе: Трамп и Меркель обсудили новые санкции
Напомним, 24 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В ходе голосования в бундестаг избраны 709 депутатов.
Возглавляемая Меркель фракция ХДС/ХСС набрала 32,93%. Эти депутаты получили 34,70% мест в бундестаге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил Меркель 26 сентября.