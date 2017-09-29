Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс будет построен в Сахалинской области. Предприятие будет принимать отходы из трёх районов: Поронайского, Смирныховского и Макаровского. С таким заявлением выступил первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Чибисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

GST HBK Переработка мусора

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Новое производство будет открыто в Поронайском районе, однако оно также будет обслуживать Смирныховский и Макаровский районы. Здесь появятся мощности по переработке мусора, сортировке и измельчению отходов, предусмотрены линии термического обезвреживания.

«Сейчас ведётся разработка проектной документации для нового предприятия. Проект планируется осуществить на государственные и частные средства», — добавил Андрей Чибисов.

Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса позволит вывезти 500 тонн серы и прочих химических отходов из Поронайского района, которые использовались в советское время при производстве бумаге. Кроме того, планируется демонтаж здания бывшего поронайского ЦБЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно на Сахалине была обнаружена несанкционированная свалка, где хранятся патроны, артиллерийские мины и разукомплектованные автомобили. В региональном штаба ОНФ отметили, что угрожающая жизни и здоровью островитян свалка должна быть немедленно ликвидирована.