Пекин, 29 сентября, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Канадская игра для мобильных устройств вызвала гнев среди китайцев по всему миру, которые обвиняют ее в расизме и оскорблении китайского народа, сообщает 28 сентября газета Global Times.

Китайский лев

В игре под названием «Грязный китайский ресторан» игрокам дают под управление персонажа Вонг Фу, который руководит ресторанчиком.

Газета China Press, которая издается в США, утверждает, что игра позволяет оскорблять посетителей, доставлять трудности конкурентам и готовить еду из отходов.

«Выпускать такую расистскую игру — просто смешно. Эта игра демонстрирует, что китайские рестораны грязные, с никчемным обслуживанием… Игра эксплуатирует стереотипы о китайцах», — приводит издание слова одного из читателей газеты.

Однако, по утверждению одного из создателей игры, которое он сделал по запросу Global Times, игра не является «не точным отражением китайской культуры».

По словам профессора Пекинского университета Чжана Иу, игра отражает старые стереотипы о китайцах в очевидно ненадлежащем и предубежденном ключе.

Он также добавил, что, несмотря на наличие реальных проблем в некоторых китайских ресторанах, китайцы очень много внимания уделяют своему имиджу. Поэтому создание подобного рода ложных образов неприемлемо, а Западу стоит поучиться уважению других культур.