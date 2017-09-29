Казань, 29 сентября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Банкротящееся предприятие, ставшее причиной финансовых проблем банка «Спурт» и старейшего предприятия АО «КЗСК», снова не сможет провести своё первое собрание кредиторов. Оно было намечено на 9 октября и на нём должны были решить, переходить ли АО «КЗСК-Силикон» из наблюдения на следующую процедуру банкротства. Кроме того, планировалось заслушать отчёт временного управляющего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Повестка собрания содержала семь вопросов, один из них — об обращении в Арбитражный суд РТ с ходатайством о выборе следующей процедуры, вводимой в отношении должника. Кроме того, должны были утвердить кандидатуру арбитражного управляющего и размер его вознаграждения.

Намеченное на конец августа собрание было заблокировано по ходатайству АКБ «Спурт», являющегося кредитором АО «КЗСК-Силикон», с пометкой «до рассмотрения требования кредитора». За это время требования банка на сумму более 485 млн рублей, так и не было рассмотрено — суд отложил заседание до 19 октября. Это и стало причиной отмены собрания.

«О дате проведения первого собрания кредиторов ОАО «КЗСК-Силикон» будет сообщено дополнительно, после рассмотрения судом по существу требований кредиторов, заявленных в установленный п.1 ст.71 Закона о банкротстве срок», — сообщил временный управляющий.

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За это время сам банк был признан банкротом. Арбитражный суд Татарии признал его банкротом 27 сентября. В этот день был рассмотрен иск регионального отделения ЦБ РФ и в отношении банка открыли конкурсное производство.

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Лицензия у банка была отозвана приказом Банка России от 21 июля 2017 года. Процедуру финансового оздоровления с привлечением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и кредиторов банка ЦБ РФ признал экономически нецелесообразной «ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов».

«Значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое», — уточнялось в сообщении регулятора.

Речь идёт о финансировании проекта строительства производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки, для которого в 2010 году на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» и было создано АО «КЗСК-Силикон». «Материнская» компания последнего также подала иск о собственном банкротстве. Он пока судом не рассмотрен — предприятие пытается войти в войти в перечень стратегических предприятий и организаций страны. Казанский завод синтетического каучука основан в 1936 году и является одним из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России.

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Доля председателя правления ПАО АКБ «Спурт» Евгении Даутовой в уставном капитале АО «Казанский завод синтетического каучука» составляет 30,05%. Ещё 19,9% акций компании владеет ООО «Газ-маркет». По данным ЕГРЮЛ, 100% владельцем последнего является Евгения Даутова, а основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

Напомним, поддержку проекту по производству метилхлорсиланов и продуктов их переработки оказали власти страны и региона. В октябре 2013 года компанией было получено разрешение на строительство завода — первого подобного для СНГ.

Проект должны были реализовать на территории АО «Казанский завод синтетического каучука» и сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Его стоимость оценивалась в 9,8 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей по кредиту на 12 лет выделил Внешэкономбанк. Ещё 800 млн рублей в рамках федеральных программ добавили из бюджета страны, а 1,65 млрд рублей — вложения самого предприятия. В срок завод построен не был из-за удорожания и последующей нехватки средств.

В феврале 2017 года 48,95% акций АО «КЗСК-Силикон», принадлежащих государству, включили в план приватизации на 2017−2019 годы. В отношении АО по решению Арбитражного суда РТ было введено наблюдение — первый этап процедуры банкротства.

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