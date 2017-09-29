Барселона, Испания, 29 сентября, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Порядка двух с половиной миллионов бюллетеней для референдума о выходе Каталонии из состава Испании изъято федеральной полицией, пишет газета La Vanguardia.

Полицейские

Также, по данным испанских правоохранительных органов, изъято порядка ста избирательных урн.

Напомним, референдум о независимости Каталонии Барселона планирует провести 1 октября 2017 года. Мадрид считает инициативу незаконной, ей противодействуют служащие Гражданской гвардии Испании.

Так, в правительственных учреждениях региона прошли обыски. Заблокировано более 140 сайтов, поддерживавших референдум.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Мадрид заявил, что нет никаких сведений о «вмешательстве» России во внутренние дела Испании и о помощи Москвы Барселоне.