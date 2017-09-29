Казань, 29 сентября, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Проблему с нехваткой места на кладбищах Казани планируют решить, построив два общественных кладбища в Пестречинском районе Татарии, которые станут одним погребальным комплексом. Непосредственно на сами объекты планируется потратить более 169,4 млн рублей, ещё 92,59 млн рублей обойдётся строительство парковки и подъездов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище

Аукцион по выбору строительной компании, которая реализует проект, утверждённый ещё летом 2016 года, пройдёт 16 октября. Госконтракт будет оплачен из средств бюджета республики. Завершить работы должны до 15 июня 2018 года.

В техническом задании уточняется, что в комплексе предусмотрены отдельно места для православных и мусульманских захоронений. Комплекс включает в себя также молельные дома для двух разных конфессий, парковку на 619 мест и зону почётных захоронений. Последняя отмечена на генплане как vip-зона.

Площадь участка под погребальный комплекс составляет 77,76 га, из них 1,02 га предусмотрено под крематорий, 2,2 га — зона озеленения, 8,45 га — зона придорожного паркинга. Участок находится рядом с федеральной трассой М-7 «Волга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года был утверждён проект некрополя, но жители посёлка Званка Пестречинского района на публичных слушаниях не поддержали идею размещения крематория в составе комплекса. Между тем, в генплане, приложенном к аукционной документации, он всё ещё указан.

Проблема с нехваткой кладбищ остро ощущалась в Казани ещё год назад: уже тогда 319,5 га, которые занимают действующие места захоронений, были заполнены на 98%.

Ожидается, что ёмкости нового погребального комплекса хватит на 30 лет.