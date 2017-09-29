Якутск, 29 сентября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Единый оператор займётся подготовкой республики Якутия к IV Восточному экономическому форуму. Такое заявление сделал председатель регионального правительства Евгений Чекин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Герб Якутии

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«Я ещё раз убедился в том, что подготовку к ВЭФ нужно начинать уже сейчас, причём, отнестись к этой работе, как к проекту. Нужен единый оператор, который бы аккумулировал всю информацию, координировал все действия», — обозначил Чекин.

Руководитель департамента по внешним связям Владимир Васильев признал, что на Рыбном рынке ряды Якутии выглядели блекло: участники одни и те же, продукция — одна и та же. В связи с этим он внёс предложение проводить среди местных предприятий конкуры на участие в ВЭФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был утверждён президентом РФ Владимиром Путиным. В период 6−7 сентября во Владивостоке состоялся уже третий по счёту форум, на площадке которого были подписаны соглашения на сумму, превышающую 2,5 трлн рублей. На Якутию пришлось 17 из 217 подписанных соглашений.