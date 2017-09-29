Вашингтон, 29 сентября, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Массовый отзыв дипломатов с Кубы планирует американское руководство, передает телеканал CBS News.

Американский флаг

Уточняется, что решение принято «в ответ» на акустическую атаку на дипломатов. Кубу покинут дипломаты с семьями.

«Останутся только ключевые сотрудники», — передает телеканал заявление источников.

Соответствующая рекомендация направлена американскому госсекретарю Рексу Тиллерсону.

Напомним, об акустической атаке на американских дипломатов Вашингтон заявлял в августе 2017 года. Инцидент якобы произошел в начале года.

В результате воздействия на американцев на Кубе они получили травмы. Якобы были применены некие акустические приборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Тиллерсон на встрече в Вашингтоне с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей высказал требование обеспечить американским дипломатам безопасность на Кубе.