Якутск, 29 сентября, 2017, 05:02 — ИА Регнум. В местности Тит-Ары Хангаласского района Республики Саха (Якутия) завершились съемки кинокартины под рабочим названием «Глаза ночи», передает корреспондент ИА REGNUM.

СахаМедиа Съемки фильма в Якутии

СахаМедиа Егор Борисов, Костас Марсан и Марианна Скрыбыкина

В качестве режиссера выступил Костас Марсан, чей триллер «Мой убийца» в 2016 году был принят на рассмотрение премией «Золотой Глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм». На сей раз Костас обратился к якутским легендам и фольклору. В основе сюжета — мистическая история таинственных событий (внезапная гибель множества человек) в Чурапчинском улу­се Якутии в 1977 году. Реальный случай, легший в основу сюжета, до сих не раскрыт ­и считается самым загадочным в истории як­утского уголовного розыска.

В Якутии между природой и человеком — особые отношения, поэтому, по словам продюсера компании «Арт дойду» Марианны Скрыбыкиной, на весь период съемок строго соблюдались все неписанные правила и обычаи.

«При выборе места для нас была важна и энергетическая важность этой локации. Из Тит-Ары и в целом Хангаласского улуса было привлечено на работу более двадцати работников на проект. У нас уже был опыт работы в данном улусе, снимали в Улахан Ане наш фильм «Айыы Уола». Люди из Хангаласского улуса очень отзывчивые и искренние.

СахаМедиа Актриса Марина Васильева

Отмечу, что для работы мы приглашали также специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. У нас работали оператор-постановщик Леонид Никифоренко, художник-постановщик Дарьяна Гизатулина, звукорежиссер, основатель студии Tonwagen Сергей Иванов, художник по гриму Кристина Евтюшина, художник по свету Андрей Токменко. Замечательно проявила себя российская восходящая звезда — актриса Марина Васильева.

Думаю, что фильм, релиз которого планируется в 4 квартале 2018 года, откроет для широкого зрителя культурологическую, экологическую и духовную ценность народа Саха. Под широким зрителем подразумеваем не только российского зрителя, у фильма большой международный потенциал», — сказала продюсер.

Кинематографисты благодарят главу Якутии за творческую помощь в создании картины. Во время их встречи в ноябре 2016 года Егор Борисов, являющийся уроженцем Чурапчинского района, дал ряд ценных советов по организации съемок. Якутская государственная кинокомпания «Сахафильм» оказала помощь, предоставив съемочной группе недостающее световое оборудование.