Пекин, 29 сентября, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Китайская транспортная сеть готовится к пику перевозок в связи с грядущими праздниками — Днём образования КНР и Праздником середины весны, сообщает 28 сентября агентство «Синьхуа».

Китайский флаг

Уже начиная с 27 сентября и в течение одиннадцати дней железнодорожная сеть Китая обработает порядка 130 млн пассажиров, поскольку вырастет поток туристов и людей, возвращающихся в родные города, чтобы провести праздники с семьями.

Праздник середины осени в 2017 году начнется 4 октября, совпав с длинной неделей празднования Дня образования КНР. Слившись вместе, праздники образуют восьмидневные каникулы по всей стране, которые начнутся уже 1 октября.

Ожидается, что количество железнодорожных пассажиров, перевозимых китайскими железными дорогами увеличится на 10% по сравнению с 2016 годом. На воскресенье 1 октября уже продано 16 млн билетов, сообщает China Railway Corporation.

Отметим, что День основания КНР является одной из двух праздничных «Золотых недель» в Китае, во время которых наблюдается пик пассажирооборота, резкий рост доходов от туризма, а также скачок доходов от розничной торговли.

Напомним, что днем образования Китайской Народной Республики является 1 октября 1949 года.

Праздник середины осени — традиционный китайский праздник, во время которых китайцы едят «лунные пряники». Считается, что праздник связан с легендой о лучнике Хоу И, чья возлюбленная Чанъэ без ведома мужа выпила эликсир жизни и вознеслась на Луну. Хоу И после смерти вознесся на солнце. С тех пор раз в год 15-го дня 8-го месяца Хоу И и Чанъэ встречаются друг с другом. Считается, что в этот день Луна особо красива.

По одной из легенд, благодаря лунным пряникам удалось поднять восстание против династии Юань, которой народ был крайне недоволен. Власти запрещали собираться гражданам, поэтому для координации восстания один из лидеров Общества Белого лотоса испек огромное количество пряников и распространил среди китайцев. В каждом из них содержался призыв к восстанию против монголов, назначенное на 15-го дня 8-го месяца по лунному календарю.