Владивосток, 29 сентября, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Электронную визу для посещения свободного порта Владивосток к концу сентября 2017 года оформили почти 2,8 тыс. иностранных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении ФСБ России.

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По состоянию на 29 сентября электронную визу оформили свыше 2,7 тыс. иностранных граждан, примерно 1/3 из них воспользовалась правом на въезд в свободный порт Владивосток.

«С начала действия режима границу с Приморьем по новой схеме пересекли уже 1 074 человека», — сообщили силовики.

Из Японии во Владивосток приехали 577 туристов, из Китайской Народной Республики — 469 человек. В основном интуристы прибывают в регион через международный аэропорт, однако 10 японцев и 1 китаец воспользовались морским сообщением.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон, позволяющий по электронной визе въехать на территорию свободного порта Владивосток, вступил в силу 1 августа 2017 года. Механизм распространяется на граждан 18 государств.