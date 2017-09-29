Москва, 29 сентября, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Количество разведывательных полетов, которые провела в сентябре российская военная авиация у границ РФ, равно 45, причем на перехват дежурными силами ПВО выполнено 14 вылетов, сообщили в Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель-перехватчик Су-27

Большинство вылетов пришлось на западное направление — 33 операции. В юго-западном — три, в арктическом — четыре и в восточном — пять вылетов.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — сообщили в Минобороны.

По состоянию на сентябрь в Сирии ВКС РФ провели 30 тысяч боевых вылетов, нанесено по террористам более 92 тысяч авиаударов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с момента начала операции ВКС РФ в Сирии уничтожено 97 тысяч объектов объектов, принадлежащих террористам.