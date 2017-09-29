Торги по недострою Hyatt во Владивостоке вновь не состоялись
Владивосток, 29 сентября, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Аукцион по продаже гостиничного комплекса Hyatt, расположенного на мысе Бурный во Владивостоке, вновь не состоялся. Российский аукционный дом уже озвучил новую дату торгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Торги по скандальному объекту саммита АТЭС-2012 года должны были состояться 28 сентября, однако желающих купить гостиничный комплекс так и не нашлось. В связи с этим РАД был вынужден перенести аукцион на новую дату — теперь 9 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, гостиничные комплексы Hyatt на мысе Бурный и Корабельной набережной Владивостока должны были построить ещё к саммиту АТЭС-2012 года, однако работы не завершились ни по одному из объектов. Изначально инвестиции в гостиницы оценивались в 7,5 млрд рублей, сейчас стоимость недостроев превышает 18,5 млрд рублей.
Аукцион 28 сентября должен был пройти по голландской системе или на понижение начальной цены от 4,153 млрд рублей.