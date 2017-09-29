Владивосток, 29 сентября, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Аукцион по продаже гостиничного комплекса Hyatt, расположенного на мысе Бурный во Владивостоке, вновь не состоялся. Российский аукционный дом уже озвучил новую дату торгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zombiyaic Отель Hyatt. Владивосток

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Торги по скандальному объекту саммита АТЭС-2012 года должны были состояться 28 сентября, однако желающих купить гостиничный комплекс так и не нашлось. В связи с этим РАД был вынужден перенести аукцион на новую дату — теперь 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, гостиничные комплексы Hyatt на мысе Бурный и Корабельной набережной Владивостока должны были построить ещё к саммиту АТЭС-2012 года, однако работы не завершились ни по одному из объектов. Изначально инвестиции в гостиницы оценивались в 7,5 млрд рублей, сейчас стоимость недостроев превышает 18,5 млрд рублей.

Аукцион 28 сентября должен был пройти по голландской системе или на понижение начальной цены от 4,153 млрд рублей.