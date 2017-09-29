Якутск, 29 сентября, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов прокомментировал итоги заседания правительственной комиссии по региональному развитию, которая прошла в Москве. На ней министр финансов Антон Силуанов представил предложения Минфина об учёте при определении расчётного объёма расходных обязательств регионов особых факторов, характерных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Таким образом была услышана позиция региона, который не первый год настаивал на учёте при бюджетировании природно-климатических и экономико-географических факторов, приводящих к повышенным по сравнению с другими субъектами показателям бюджетных расходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Это большая победа Якутии, ­ — отметил Борисов. — Конечно, к самой большой территории в России, имеющей уникальные природно-климатические условия и ограничения транспортной доступности, должны применяться несколько другие подходы, по сравнению, скажем, с субъектами Центрального федерального округа. И мы очень рады, что наш голос услышан: разработана система корректирующих коэффициентов, в частности, коэффициента дифференциации между субъектами РФ в сфере сельского хозяйства, поправочного коэффициента при регулировании тарифов на услуги организаций сферы ЖКХ и так далее. Полагаю, что эффект от этого решения республиканский бюджет ощутит уже по итогам 2017 года».

Также глава региона сообщил, что Якутия заключит соглашение с Минфином РФ о реструктуризации госдолга. Как известно, президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Ульяновске 22 сентября текущего года дал поручение с 1 января 2018 года запустить программу реструктуризации бюджетных кредитов, согласно которой регионам нужно будет выплачивать лишь по 5% долга ежегодно. Это позволит 70 субъектам РФ в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 миллиардов рублей.

«Фактически это дополнительные деньги, помощь дополнительная со стороны федерального бюджета, — сказал тогда Владимир Путин. — У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан».

Республика Саха (Якутия) не относится к «закредитованным» субъектам РФ, входя в благополучную группу регионов с высокой долговой устойчивостью, у которых долговая нагрузка не превышает 50% от собственных доходов. И хотя республика выполняет все требования бюджетного законодательства по выдерживанию нормативов по госдолгу, предложенный правительством РФ механизм реструктуризации, безусловно, ей также интересен.

На 1 января 2017 года при имеющихся 175 миллиардах рублей доходов (в том числе 112 млрд рублей собственных доходов) государственный долг Якутии составлял 44,897 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты — 13 миллиардов.