Москва, 29 сентября, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Закрытый показ нашумевшего художественного фильма Алексея Учителя «Матильда» оставил у депутатов Госдумы положительные впечатления, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Красивая любовь

Комментируя результаты просмотра, Драпеко отметила, что лента понравилась всем присутствующим.

«Вы знаете, я даже к Николаю Второму стала лучше относиться, посмотрев эту картину. Те, кто возмущаются, картину не видели, — сказала она. — А посмотрят, я думаю, они изменят свое мнение. Когда фильм закончился, у нас все аплодировали».

Говоря о позиции ярой противницы фильма Натальи Поклонской (депутат Госдумы, «Единая Россия»), Драпеко отметила, что почитательница Николая II — не специалист в области культуры.

«А Поклонская, которая ничего не видела, но против, из какого-то далекого прошлого к нам пришла, — сказала Драпеко. — Я с ней не хочу это обсуждать».

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Напомним, 28 сентября состоялся закрытый показ «Матильды» для членов комитета Госдумы по культуре. Официальная премьера ленты состоится 26 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Поклонская заявила, что выступивших против «Матильды» крымских прокуроров уволили и лишили гражданства.