Москва, 29 сентября, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Так называемое расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального в отношении телеведущего Владимира Соловьева бессмысленно. Объект «расследования» не скрывает своих доходов, и в чем суть «интриги» — не ясно, заявил Соловьев, передает РБК.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

Комментируя расследование Навального, телеведущий отметил, что никакого ответа с его стороны ждать не стоит.

«Я разве государственный служащий? Он может говорить все, что угодно, а я называю его обычным жуликом и мошенником, у которого две судимости», — сказал он.

Соловьев обратил внимание на то, что он исправно платит налоги, собственность оформлена на него.

«Я официально много лет много зарабатываю, — напомнил он. — Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?»

Напомним, 28 сентября Навальный опубликовал результаты очередного «расследования» под названием «Квартиры, дача и итальянская вилла Владимира Соловьева». Автор текста называет телеведущего «одним из самых лживых и наглых пропагандистов».

«Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьева в миллиард рублей. Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально»,— говорится в публикации.

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