Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ 28 сентября задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского начальника краевого управления МВД России Александра Сидоренко, только что вернувшегося из отпуска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

41.мвд.рф Александр Сидоренко

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По данным издания «Камчатка-информ», начальник УМВД РФ по Камчатскому краю Александр Сидоренко может быть причастен к махинациям при финансировании строительства вертолётной площадки в Халактырском аэропорту. После возвращения из отпуска его тут же этапировали в Хабаровск.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на местном уровне все правоохранительные органы хранят молчание. Это связано с тем, что расследованием занимаются представители Главка СКР в Хабаровске. Причем в руководителях Сидоренко на официальном сайте местной полиции уже не значится — фамилию убрали с ресурса. Как стало известно корреспонденту, и.о. остается начальник полиции Юрий Завьялов.

Александр Сидоренко возглавил МВД региона в январе 2011 года. В органах внутренних дел он начал службу в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.

С 1989 по 1997 годы служил на разных должностях в уголовном розыске в Воркуте. С 1997 по 2001 год — заместитель начальника криминальной милиции УВД города Воркуты. С 2001 по 2002 год — заместитель начальника УВД города Сыктывкара — начальник криминальной милиции. С августа 2002 года занимал должность начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Коми, и.о. начальника криминальной милиции, а потом был переведен на Камчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке начальника краевого поисково-спасательного отряда МЧС России подозревают в хищении свыше 450 тыс. рублей. В отношении него уже расследуется уголовное дело.