Москва, 29 сентября, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Туристические фирмы, которые не обеспечили наличие обратных билетов клиентам, отправлявшимся в поездки, могут быть исключены из реестра туроператоров, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Mkrf.ru Владимир Мединский проводит оперативное совещание

Комментируя ситуацию с туристами, которые испытывают затруднения с возвратом в Россию из-за отмены чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», российский министр культуры Владимир Мединский обратил внимание на отсутствие у многих из этих людей авиабилетов на обратную дорогу. Он заявил:

«Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение Федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года».

Уточняется, что министр выдвинул требование Ростуризму о немедленном прекращении этого нарушения. Согласно его заявлению, по каждому туроператору нужно провести мониторинг.

По словам Мединского, позиция Ростуризма в контактах с Росавиацией должна быть жесткой — для защиты прав туристов и соблюдения законодательства.

«Одновременно он дал поручение немедленно предупредить туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров», — сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Напомним, проблемы с долгами «ВИМ-Авиа» привели к тому, что компания прекратила чартерные рейсы, лишив массу людей возможности вернуться из туристических поездок. По данным Минтранса РФ, одним из наиболее напряженных направлений является Турция.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября стало известно, что российское правительство выделило 98 млн рублей для урегулирования проблемы с «ВИМ-Авиа».