Лхаса, Китай, 29 сентября, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Сложная система наблюдения за атмосферой, известная как APSOS прибыла в Тибетский автономный район Китая сообщает 28 сентября агентство «Синьхуа».

Esther Lee Тибет

По словам исследователя Института физики атмосферы, при Китайской академии наук Пань Вэйлиня, APSOS является первой в мире наземной системой профильного наблюдения и фиксации атмосферных изменений по множественным параметрам в нейтральной атмосфере.

«Система способна отслеживать атмосферу по температурным изменениям, ветру, содержанию озона и диоксида углерода средствами удаленной фиксации», — заявил Пань.

Система была испытана в провинции Аньхой на востоке Китая Институтом физики атмосферы, а затем доставлена на станцию мониторинга космических лучей «Янбацзянь» в Тибете для углубленных атмосферных исследований.

После непродолжительного этапа отладки, система должна заработать в полном объеме уже в октябре 2017 года.

Отметим, что программа APSOS была запущена в 2012 году. В нее было вложено порядка 93 млн юаней (около $14 млн) средств Государственного фонда естественных наук Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, Академия наук КНР за вознаграждение в размере 4 тыс. юаней просит неравнодушных граждан предоставить любую информацию о местонахождении дорогого метеозонда, который пропал в провинции Шаньдун.