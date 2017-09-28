Москва, 29 сентября, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Среди вновь избранных губернаторов наибольшим вниманием российского президента Владимира Путина пользуются Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Андрей Никитин (Новгородская область), 29 сентября сообщается в докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус» компании «Минченко консалтинг».

Kremlin.ru Владимир Путин и Антон Алиханов

Эксперты компании составили рейтинг устойчивости российских губернаторов. По мнению аналитиков «Минченко консалтинг», лояльность по отношению к российскому президенту является необходимым условием назначений на пост губернатора.

«Однако даже наличие устойчивого личного контакта и истории отношений с Владимиром Путиным не становится бессрочной индульгенцией (как, например, в случае с главой Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко», — говорится в докладе.

Авторы доклада назвали группы «главных бенефициаров» по итогам волны назначений и переназначений 2016−2017 годов: «коалиция Сергея Чемезова (генеральный директор «Ростеха»), Виктора Золотова (глава Росгвардии), Юрия Чайки (генеральный прокурор России), Антона Вайно (глава администрации президента РФ), Сергея Иванова (бывший глава администрации президента РФ)»; «группа Дмитрия Медведева (премьер-министр РФ) и его союзников»; «группа Сергея Собянина (мэр Москвы)»; группа Вячеслава Володина (председатель Госдумы).

«Также стоит выделить среди вновь избранных губернаторов группу выдвиженцев, пользующихся особым вниманием со стороны В. Путина (А.Алиханов, Д. Миронов, А. Никитин-Великоновгородский). Из губернаторов предыдущего призыва к этой группе можно отнести Алексея Дюмина (губернатор Тульской области)», — говорится в докладе.