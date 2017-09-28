Пекин, 29 сентября, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Второй грузовой самолет из Китая доставит гуманитарные грузы для рохинджа, бежавших в Бангладеш в результате этнического конфликта в Мьянме, сообщает 28 сентября агентство «Синьхуа».

Voice of America Лагерь беженцев-рохинджа в Бангладеш

Это уже вторая гуманитарная поставка за последнее время. Первая была доставлена в город Читтагонг, распложенный на юго-востоке Бангладеш еще 26 сентября. Помощь включала в себя порядка 2 тыс. палаток и 3 тыс. одеял. Вручением посылки занимались служащие Посольства Китая в Бангладеш.

Новые атаки экстремистов на полицейские посты в штате Ракхайн (Аракан) начались 25 августа. В результате этнических столкновений, многие жители штата, преимущественно национальности рохинджа были вынуждены покинуть жилища преимущественно в сторону границы с Бангладеш.

Число беженцев рохинджа в Мьянме, по подсчетам ООН, с августа 2017 года увеличилось до 480 тыс. человек, что стало вызовом для Бангладеш в вопросе их размещения и обеспечением всем минимально-необходимым для жизни.

Напомним, что рохинджа — это этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме и исповедующая ислам. Говорят на языке, входящем в индоевропейскую группу. Лингвистически и этнически более близки к народам Индии и Бангладеш. Предполагается, что этот народ переселился в Мьянму из Бангладеш, в связи с чем правительство Мьянмы отказывает им в гражданстве, называя нелегалами. По данным 2012 года, их общая численность составляет 800 тыс. человек.