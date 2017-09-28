Москва, 29 сентября, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Новым законом Украины об образовании можно поставить крест на Минских соглашениях. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

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«Я считаю, что этим законом можно поставить крест на Минских соглашениях. Забудьте этот термин «Минские соглашения», — отметил парламентарий. — Медленно, но верно, они всё делают для того, чтоб либо очистить эту территорию по типу арийской Германии, либо же это приведёт к распаду Украины по югославскому сценарию».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко подписал новый закон об образовании, согласно которому представители национальных меньшинств с 2018 года смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе.

Порошенко также заявил, что преподаватели должны общаться с воспитанниками на украинском языке не только на уроках, но и на переменах.