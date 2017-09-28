Ижевск, 29 сентября, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов» объявил о проведении повторного аукциона по продаже имущества предприятия-банкрота. Стоимость трех лотов, выставленных на продажу составляет около 50 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы в «Едином федеральном реестре сведений о банкротстве».

Аукцион

Так, на торги выставлен гидравлический пресс Lasco, начальная цена 28,485 млн рублей. Автодорога с правом аренды земельного участка из земель промышленности — начальная цена 1,245 млн рублей. И в один лот объединено недвижимое имущество: здания электроцеха и административного корпуса, два здания гаража, здание административно-бытового корпуса, котельная с трансформаторной подстанцией, здание медпункта, ледник, подъездные железнодорожные пути, земельные участки с правом аренды, автомобиль ГАЗ 53, оборудование и товарно-материальные ценности (450 позиций) — начальная цена 19,797 млн рублей. Шаг аукциона по всем лотам составляет 5% он начальной стоимости.

Срок окончания подачи заявок 27 октября, аукцион намечен на 3 ноября.

Имущество выставлено на продажу повторно, поскольку аукцион, намеченный на 7 июля 2017 года, не состоялся.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов» образован в августе 1982 года. Это единственное предприятие в Удмуртии, которое производит силикатный кирпич. В 2014 году завод запустил новую линию производства, приобрел новое оборудование, в числе которого и пресс Lasco. Однако средства на модернизацию были кредитные в размере около 50 млн рублей. Осенью 2015 года завод остановил производство. Тогда власти Удмуртии заверяли, что ситуация взята на контроль. Вице-премьер Удмуртии Сергей Фефилов, пояснял, что руководство предприятия очень обеспокоено сложившейся ситуацией и надеется на помощь со стороны правительства. Мощности завода позволяют выпускать около 100 млн штук кирпичей в год, а производится только 20 млн. Он отметил, что приостановить производство пришлось по причине не востребованности продукции.

Глава Якшур-Бодьинского района Владимир Ефремов утверждал, что вопрос о ликвидации предприятия не стоит и будет приложено максимум усилий для выхода из сложного положения. Отдельно планировалось проработать проблему дебиторской задолженности предприятия. «Дело в том, что у них на складах готовой продукции на 15−20 млн. Предложить в качестве оплаты продукцию этого завода», — говорил чиновник.

В то же время 240 человек единовременно остались без работы и с огромными долгами по зарплате. Предприятие собиралось запустить процедуру ликвидации.

В январе 2016 года на сайте объявлений avito.ru появилось сообщение о продаже имущества завода. Предприятие продавалось как единое целое в разделе «Готовый бизнес» для возобновления производства кирпича. Также предлагалось еще 18 лотов отдельно, которые не повлияют на процесс производства. Замдиректора завода по коммерческим вопросам Андрей Подкин объяснил, что поскольку это частное предприятие собственники имеют право его продать. «Собственники ищут инвестора, чтобы сохранить предприятие на территории Удмуртии. У них нет возможности инвестировать собственные средства», — добавил он.

В июле 2016 года завод был признан банкротом. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства, предусмотренное для ликвидируемого должника, поскольку 7 июня общее собрание акционеров завода приняло решение о ликвидации Чуровского завода. Конкурсное производство назначено до 11 января 2017 года. Однако срок неоднократно продлевался, следующее заседание также по вопросу продления конкурсного производства намечено на 22 декабря 2017 года.

Новый глава Удмуртии Александр Бречалов, находясь еще в статусе врио, встречался с жителями поселка Чур и сказал, что завод включен в карту инвестиционных возможностей Удмуртии. На момент его визита задолженность по зарплате перед работниками предприятия составляла 12 млн рублей. Бречалов отметил, что все сразу выплатить не получится, но поэтапно все долги будут закрыты. Также он подчеркнул, что заводом интересуются потенциальные инвесторы и необходимо в кратчайшие сроки пройти процедуру конкурсного производства. «Постараемся там до конца года запустить некий проект», — заключил Бречалов.