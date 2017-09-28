Москва, 29 сентября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Около полутора тысяч российских туристов будут доставлены в Россию из Турции авиакомпанией «ВИМ — Авиа», прекратившей чартерные рейсы в связи с большой задолженностью перед аэропортами, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Sergey Korovkin 84 Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа»

«Для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы 3 самолета «ВИМ — Авиа», которые были выпущены вчера из аэропорта «Домодедово» с дозаправкой в аэропорту «Внуково», — сообщили в Минтрансе. — Они совершат по 2 оборотных рейса для доставки из Турции порядка 1,5 тыс. пассажиров».

На совещании в министерстве, состоявшемся 28 сентября, были объявлены последние данные оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», согласно которым на этот день запланированы к выполнению 28 рейсов авиакомпании: 22 регулярных рейса и шесть — чартерных.

Российский министр транспорта Максим Соколов заявил, что самым напряженным направлением на сегодняшний момент является Турция, где сейчас находится около 6,5 тыс. пассажиров с вылетом до 28 сентября.

«До 1 октября прогнозируется увеличение еще порядка 2,5 тыс. человек в сутки», — уточнил министр.

По его словам, начиная со 2 октября пассажиропоток из Турции уменьшится.

Отметим, что очередное совещание Минтранса по ситуации с «ВИМ-Авиа» состоится 29 сентября.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекращает чартерные рейсы в связи с большой задолженностью перед аэропортами. Минтранс РФ решает вопрос о доставке в Россию туристов, отправившихся на отдых и рассчитывавших воспользоваться услугами этой авиакомпании.

В отношении руководства «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело о хищении финансовых средств пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Следственного комитета России, 28 сентября задержаны в генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа».