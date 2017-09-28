Вашингтон, 29 сентября, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Сложившаяся на Украине ситуация не изменилась под воздействием введенных Западом в отношении России санкций, заявил посол США Джон Теффт в интервью газете «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Теффт, 28 сентября завершивший свое пребывание в России, сообщил, что антироссийские санкции США не прошли даром. Он судит об этом по признанию российского президента и «ряда других официальных представителей».

«Но привели ли эти санкции к кардинальному изменению ситуации на Украине? Очевидно, нет, — сказал он. — Тем не менее, я считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины».

Оценивая «эффект» от санкций для Москвы, Теффт отметил, что он касается в первую очередь доступа России к финансовым рынкам. За более детальной характеристикой оказанного влияния он предложил обратиться к бизнесменам, которые почувствовали весь негатив на себе.

Как пояснил американский дипломат, воспользуется ли американский президент правом вводить новые антироссийские санкции, которым его наделил Конгресс США, сказать трудно.

Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в 2014 году — в ответ на воссоединение Крыма с Россией. После этого рестрикции, положившие начало аналогичным действиями со стороны союзников США, не раз продлялись. Запад мотивирует это тем, что Россия якобы подрывает территориальную целостность Украины.

Последние санкционные нововведения со стороны Вашингтона привели к серьезному обострению дипломатических отношений. Между тем американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении «поладить с Россией» и лично с российским президентом.