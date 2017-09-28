Анкара, 28 сентября, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Россия планирует в сжатые сроки построить и запустить в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 28 сентября в Анкаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Рассчитываем в сжатые сроки построить и запустить в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что это потребует от Москвы и Анкары «скоординированных действий, включая своевременное получение необходимых разрешений, документов и лицензий».

Напомним, АЭС «Аккую» должна стать первой атомной электростанцией в Турции. Российско-турецкое межправительственное соглашение о строительстве и эксплуатации АЭС было подписано в 2010 году. Проект общей стоимостью $20 млрд, включает создание четырёх энергоблоков общей мощностью 4800 МВт.

Ранее в «Росатоме» сообщали, что строительство электростанции может быть начато в марте 2018 года.

Сдача первого блока АЭС в эксплуатацию, согласно межправительственному соглашению, должна произойти не позднее чем через семь лет после выдачи властями Турции всех разрешительных документов.