Анкара, 28 сентября, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Следующий визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в 2018 году. Об этом сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой 28 сентября.

Tccb.gov.tr Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Владимир Путин прибудет в Анкару для участия в заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Сегодняшние переговоры лидеров России и Турции походили в закрытом режиме и продолжались почти два.

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование сирийского конфликта и взаимодействие России и Турции в зонах деэскалации. Также обсуждалось строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Отдельно лидеры двух стран затронули проблему вопрос поставок турецких томатов на российский рынок.

В составе российской делегации в Турцию прибыли также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, главы «Газпрома» и «Росатома» Алексей Миллер и Алексей Лихачев, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.