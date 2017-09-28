Анкара, 28 сентября, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Беседа президента России Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана длилась полтора часа, сообщает 28 сентября агентство RT.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Встреча проходит в резиденции главы турецкого государства в Анкаре. Личная беседа президентов продолжалась около полутора часов, а затем переговоры продолжились в более расширенном кругу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и влияние на события итогов референдума о независимости в курдских провинциях Ирака.

Кроме того, в повестку переговоров включены вопросы экономического сотрудничества, в частности реализация проекта газопровода «Турецкий поток» и строительство в турции атомной электростанции «Аккую».

Ранее сообщалось, что официальный визит президента России в Турцию был запланирован на 28 сентября 2017 года.