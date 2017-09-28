Байконур, Казахстан, 28 сентября, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Протон-М» с китайским телекоммуникационным спутником 28 сентября успешно стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане. Об этом сообщается в официальном микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Протон-М»

Старт ракеты состоялся в расчётное время — 21:52 мск. В течение нескольких минут после старта состоялось штатное отделение ступеней ракеты. Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника был выведен на суборбитальную траекторию.

Отделение космического аппарата от разгонного блока должно состояться 29 сентября, в 07:05 мск.

На космическую орбиту должен быть выведен китайский спутник связи AsiaSat-9. Аппарат был разработан и изготовлен американской фирмой Space Systems/Loral по заказу AsiaSat (Гонконг).

Спутник планируется использовать для оказания услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, предыдущий запуск «Протона-М» состоялся 12 сентября. Ракета успешно вывела на орбиту испанский телекоммуникационный аппарат Amazonas-5.